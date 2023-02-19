Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Hatay'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın Hatay'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde yaralar sarılamaya çalışılırken, siyasilerin de deprem bölgelerine yönelik ziyaretleri sürüyor.
CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunacağını bildirdi.