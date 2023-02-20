Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den deprem bölgesinde inceleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün deprem bölgesine gitti. İki lider Hatay'da incelemelerde bulunuyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
En son 16 Şubat’ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bölgeye yapacakları ziyaretin ayrıntılarını bu görüşmede ele aldı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında deprem bölgelerine gideceğini açıklamıştı.
Erdoğan ve Bahçeli önce Hatay'a ardından da Kahramanmaraş'a gidecek. İki liderin salı günü Gaziantep, Nurdağı ve Islahiye ile Osmaniye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.