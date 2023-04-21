Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar...

Ayasofya Camii çıkışında basına değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Eroğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Dün akşam Karadeniz gazıyla ilgili ne söylememiz gerekirse söyledik. Öncelikle 1 ay, sonra da 1 yıl milletimizle Karadeniz gazımızı ücretsiz buluşturacağız. Doğal gazın kalmadığı il ve ilçe kalmayacak. Sondaj çalışmamız devam ediyor. Üretimimizi artıracağız.

İnşallah Yarın Nurdağı'nda olacağım, Oradan Gaziantep'e geçeceğim. Fırsat bulursam Hatay'a da uğrayacağım. Açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinin yanı sıra Artvin ve Giresun'a gideceğim. Planlamaları seçim koordinasyon merkezimiz yapıyor.

Tüm kabine üyelerimizin adaylarımızın ciddi çalışması var. Tüm hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak.

Teslimat TIR'larımız yollarda. Değerli kardeşim Aliyev'e gönderdik. Özbekistan Cumhurbaşkanına gönderdik. Togg'un sadece ulusal değil uluslar arası bir marka olduğunu herkes görecek.Lider dostlarımız da çok çok memnunlar.

Bazı parti başkanlarının yaptığı açıklamalara girmeyeceğim. Rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist, teröristliğini her yerde yapacaktır. Bunlardan bir haber olanlar, kendilerine İstanbul'da bir saldırı olunca bunu rant haline getiriyor. Biz yapılan saldırıya yabancı değiliz. İçişleri Bakanlığımız bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şu anda yargıda yapılır.”