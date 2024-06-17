Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne özel mesaj
Sosyal medya hesabından 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' dolayısıyla paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."