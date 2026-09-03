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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Eraslan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Çekmeköy Belediye Başkanı Eraslan için başsağlığı mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1994'ten 2009'a kadar üç dönem boyunca Çekmeköy belediye başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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