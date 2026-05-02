Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nüfus uyarısı: Boşanmalar artıyor, doğurganlık hızı düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin demografik yapısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Evlilik yaşının yükseldiğini, boşanma oranlarının arttığını ve bunun sonucu olarak doğurganlık hızının düştüğünü belirten Erdoğan, mevcut tabloyu “tedirgin edici” olarak nitelendirdi.

"Her 2 vatandaşımızdan biri 35 yaşında"

Erdoğan, “10 yılda sofralarımızda yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Her 2 vatandaşımızdan biri yaklaşık 35 yaşında” ifadelerini kullanarak nüfusun yaşlanma eğilimine dikkat çekti.

“Geleceğimiz için harekete geçmeliyiz”

Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla hâlâ daha genç bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, buna rağmen mevcut eğilimlerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

“Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz ve çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor” diyen Erdoğan, hükümetin bu alanda gerekli tedbirleri almaya başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

10 yıllık bir dönemde ailelerimizi güçlendirmek, nüfusumuzu artırmak, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında ailenin merkezi rolünü sağlamlaştırmak için güçlü bir irade ortaya koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde artan tehditler ve tehlikeler karşısında aile müessesesinin asli misyonunu icra etmesine katkı veren sivil toplum kuruluşlarımıza, medyada ve sosyal medyada bu mücadeleye destek olan her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum.

"Milletin gücü sadece ordusu ile ölçülmez"

Şu bir gerçek ki; bir milletin gücü sadece ordusunun kudreti, ekonomisinin büyüklüğü veya teknolojisinin ileri olmasıyla ölçülemez. Bunların yanı sıra bir milletin gücü; yuvalarında tüten ocakta, beşiklerinde büyüyen evlatlarda, nesilden nesile taşınan değerlerde gizlidir. Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgemiz, bunun doğrultusunda atılacak adımların aile kurumuna daha da büyük bir güç katacağına inanıyor; ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Dijital tekno kültür çağında aile de dönüşüyor. Elbette ciddi sınamalarla karşılaşıyor. Böyle bir dönemde ülkemiz ve milletimiz için Türkiye'yi yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz. 2002'den beri bunun mücadelesini veriyoruz.

"Nüfus kontrol politikalarını tabu haline getirdiler"

1960'lardan beri devreye konulan yanlış politikaların sonuçlarıyla da yüzleşiyoruz. Bize nüfusla kalkınma arasında zıt bir ilişki olduğu söylendi. Nüfus kontrol politikalarını tabu haline getirerek aykırı sese müsaade etmediler. Yobazlıkla suçladılar.

"Doğurganlık hızımız düşmektedir"

Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Oysa bizim kültürümüzde çocuk evin neşesi. 10 yılda sofralarımızda yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Her 2 vatandaşımızdan biri yaklaşık 35 yaşında.

"Tedbirleri şimdiden alıyoruz"

Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz ve çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Türkiye AB'den hala 10 yaş daha gençtir. Şimdiden gerekli tedbirleri almaya başlıyoruz. Hükümet olarak uzu bir süredir güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla marjinal zihniyete rağmen çok önemli adımlar attık.

Yuva kuracak ailelere verilecek destek tutarını 200-250 bin liraya yükselttik. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğum yardımlarımız tutarını yükselttik. Sosyal konutlardan yararlanmada 3 ve daha çocuklu ailelere öncelik tanıdık. Doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. 24 hafta olarak kullanılabilecek. Koruyucu aile olacaklara da 10 gün izin tanıdık.