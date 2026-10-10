Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tekno-oligark uyarısı: Hedeflerinde gençlerimiz var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın beraberinde getirdiği değişimlere ve teknoloji dünyasındaki güç odaklarının gençler üzerindeki etkisine dikkat çeken Erdoğan, "Tekno oligarkların hedef kitlesi de gençlerimiz oluyor." dedi. Son günlerde okullarda meydana gelen olaylara da değinen Erdoğan, gençlerin bu tehditlerden korunmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi, aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi, Türkiye'nin var olma felsefesidir. İlim Yayma'nın nihai hedefi, Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda işte bu şuurun, bu hassasiyetin, bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz.

"Bu milletin evlatları sahipsiz değildir"

Bu şahsiyetlerin ortak ideali; Türkiye'nin geleceğini inşa edecek eğitimli, ahlaklı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmekti. Bu isimlerin müşterek gayesi; Türkiye'nin istikbalini şuurlu, donanımlı, cesur ve öz güvenli bir gençliğe emanet etmekti. Tüm çabalarını bu amaca teksif ettiler. ‘Bu milletin evlatları sahipsiz değildir.’ dediler. ‘Bu milletin çocukları ilimden, irfandan, eğitimden mahrum bırakılamaz.’ dediler.

“İlim Yayma, karanlıkları delen bir güneş misali doğmuştur”

İlim Yayma, Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasının eğitim ve sivil toplum alanındaki remzidir, mührüdür, güçlü bir yansımasıdır. Aynı şekilde İlim Yayma'nın mücadelesi, aynı zamanda Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir. Zira İlim Yayma Cemiyeti, tek tipçi zihniyetin kapısına kilit vurduğu imam hatip liselerinin yeniden açılması sürecinde çok önemli bir misyonu yerine getirmiş, millî iradenin yanında olmuştur.

Üstadın ifadesiyle; ‘Allah’ ve ‘ahlak’ demenin yasaklandığı, evlerin basıldığı, kursların basıldığı, Kur'an-ı Kerim'i öğreten hocaların tutuklandığı, elifba kitaplarının adeta birer suç aleti gibi, birer zararlı neşriyat gibi toplatıldığı karanlık bir devrin sonunda İlim Yayma, milletçe mesut olmanın imkânlarını oluşturmak için karanlıkları delen bir güneş misali Türkiye'nin üzerine doğmuştur.

“100'den fazla imam hatip lisesinin yapımına katkı sağladı”

Kuruluşundan yalnızca 6 gün sonra, 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin ilk imam hatip okulunun açılışına öncülük eden cemiyet, devam eden süreçte 100'den fazla imam hatip lisesinin yapımına da katkı sağlamıştır. Böylelikle eğitim hizmetlerinin yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmasının önüne geçilmiş, Anadolu'nun dört bir yanında yeni eğitim kurumları açılmıştır.

Sonraki yıllarda farklı şehirlerimizde inşa ettiği yurtlarla önemli bir ihtiyacı karşılayan İlim Yayma Cemiyeti, Anadolu'dan İstanbul'a gelen talebelere burs ve barınma hizmetleri sunmuş, on binlerce gencin güvenli ve nitelikli bir yaşam alanı içinde eğitim almalarını sağlamıştır.

“Tekno-oligarkların hedef kitlesi gençlerimiz oluyor”

Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim, ben sizlere inanıyorum. Gözlerinizdeki ışıltı bana bu ümidi veriyor. İnsan yetiştirmek emek ve sabır gerektiren uzun soluklu bir uğraştır.

Küresel kültür dayatmaları karşısında millî kimliğimizi nasıl koruyacağız? Vereceğimiz cevaplar önümüzdeki dönemi şekillendirecektir.

Teknolojinin hayatımızın üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Kendini seçilmiş üstün görenler geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istiyorlar. Yapay zekâ köklü değişim yaşattı. Tekno-oligarkların hedef kitlesi de gençlerimiz oluyor.

Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor. Evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok önemlidir.

"En büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır"

Tekno-oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz, TEKNOFEST gençliği olacaktır. İlim Yayma ailesi olarak ne kadar ağır bir mesuliyeti omuzladığınızı sizler biliyorsunuz. Mesele kimliğimizi kaybetmeden ilerlemek, medeniyet değerlerimize sırtımızı dönmeden çağın imkânlarını kuşanmaktır. Bu milletin başını eğdirmeyeceğiz.”