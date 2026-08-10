Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 32 yıl önceki konuşması: Türkiye her zamankinden daha fazla barışa, sevgiye, kardeşliğe muhtaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te Gemlik'te canlı yayında verdiği mesajlar bugün gündem oldu. Baba vasiyetiyle gün yüzüne çıkarılan Gemlik TV arşivinden tarihi görüntülerde Erdoğan 32 yıl önce de "rüşvet, israf, kardeşlik ve barış" vurgusu yapmış.

Erdoğan oradaki konuşmasında, "Türkiye her zamankinden daha fazla barışa, sevgiye, kardeşliğe muhtaç" ifadelerine yer veriyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1993-1995 yılları arasında karasal vericilerle yayın yapan yerel televizyon kanalı Gemlik TV'ye ait görüntü arşivi, yaklaşık 33 yıl sonra dijital ortama aktarılarak yeniden kamuoyunun erişimine açıldı. Merhum Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Mustafa Demirok'un büyük emeklerle oluşturduğu arşivde yer alan tarihi kayıtlar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden kısa süre sonra, canlı yayında Gemlik halkına hitaben yaptığı konuşma da bulunuyor.

Ailesinin, Mustafa Demirok'un vasiyetini yerine getirmek amacıyla başlattığı çalışmalar sonucunda, yıllarca uygun olmayan şartlarda depoda muhafaza edilen yüzlerce video kaseti tek tek incelendi. Fiziksel deformasyona uğrayan çok sayıda kayıt kurtarılamazken, korunabilen görüntüler titiz bir restorasyon ve dijitalleştirme sürecinin ardından yeniden izlenebilir hale getirildi.

"Gemlik TV Nostalji Kuşağı" adıyla oluşturulan dijital platform üzerinden yayınlanmaya başlanan görüntüler, Gemlik'in sosyal ve kültürel hafızası ile birlikte, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine ışık tutan önemli kayıtları da gün yüzüne çıkardı.

Kayıtlarda yer alan ve dönemin siyasi aktörlerinden; bakan, milletvekili, siyasi parti genel başkanı ve belediye başkanı gibi figürlerin katıldığı programlar büyük ilgi gördü.

Arşivin en önemli bölümlerinden biri ise Eylül 1994 tarihinde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında Gemliklilere hitap ettiği görüntüler oldu.

Henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine yeni başlayan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gemlik halkına gönderdiği görüntülü mesajda dile getirdiği değerlendirmeler, aradan geçen yaklaşık 32 yıla rağmen güncelliğini koruyan birçok başlığı içeriyor.

Dürüst belediyecilik ve kamu hakkı vurgusu

Konuşmasında göreve geldiklerinde karşılaştıkları tabloyu anlatan Erdoğan, su yatırımlarından mali disipline, gelir artışından tasarruf politikalarına kadar birçok konuda yürüttükleri çalışmaları rakamlarla anlatıyor.

İSKİ'de sağlanan gelir artışlarını ve gerçekleştirilen tasarrufları örnek gösteren Erdoğan, kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanılmasının belediyeciliğin temel ilkelerinden biri olduğunu vurguluyor.

Konuşmasında yer alan; "Kimse Refahlı yönetimler için 'bunlar rüşvetçidir, suiistimalcidir, soyguncudur' diyemiyor." ve "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyecek ve yedirtmeyeceğiz" ifadeleri ise konuşmanın en dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık otuz iki yıl önce dile getirilen bu mesajlar, bugün Türkiye'de bazı belediyeler hakkında yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmalarının kamuoyunda geniş şekilde tartışıldığı bir dönemde yeniden gündeme geliyor. Erdoğan'ın o yıllarda dile getirdiği şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu hakkının korunmasına ilişkin vurgular, aradan geçen yıllara rağmen güncelliğini koruyan ilkeler olarak değerlendiriliyor.

İstanbul'dan Cumhurbaşkanlığına uzanan yolculuğun ilk izleri

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Recep Tayyip Erdoğan, belediyecilik alanında ortaya koyduğu yönetim anlayışıyla sonraki yıllarda Türkiye siyasetinin en önemli aktörlerinden biri haline geldi.

2003 yılında Başbakanlık görevini üstlenen Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen seçimde halkın doğrudan oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak Türk demokrasi tarihinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Bu yıl 10 Ağustos'ta söz konusu seçimin yıl dönümü idrak edilirken, Gemlik TV arşivinden çıkan bu görüntüler, Erdoğan'ın siyasi yolculuğunun henüz ilk yıllarında dile getirdiği temel yönetim anlayışını ve önceliklerini yeniden hatırlatıyor.

"Türkiye her zamankinden daha fazla barışa, sevgiye ve kardeşliğe muhtaç"

Konuşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri de toplumsal birlik mesajları oldu. Erdoğan, "Ülkemiz her günden daha fazla, her zamankinden daha fazla barışa, sevgiye, kardeşliğe muhtaç" sözleriyle Türkiye'nin ortak değerler etrafında kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Babamızın vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz"

Demirok Ailesi adına arşiv çalışmalarını yürüten Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi gazeteci Ömer Faruk Demirok ise yürütülen çalışmanın yalnızca babalarının vasiyetini yerine getirmekten ibaret olmadığını belirtti.

Demirok, yıllarca büyük emeklerle oluşturulan görüntülerin Türkiye'nin yakın tarihine ait önemli belgeler niteliği taşıdığını ifade ederek şunları söyledi: "Babamız merhum Mustafa Demirok, Gemlik'in hafızasını oluşturacak çok kıymetli kayıtlar bıraktı. Onun vefat etmeden önce hasta yatağında bizlerden en büyük arzusu, bu görüntülerin kaybolmaması ve gelecek kuşaklara ulaşmasıydı. Biz de aile olarak bu emanete sahip çıktık. Babamızın vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Rahmetli babamız da keşke hayatta iken bu arşivin yayınlandığını görebilseydi. Yayınlanan görüntülerle ilgili yüzlerce geri dönüş ve teşekkür mesajı aldık. Bu da bizi çok mutlu etti. Dijital ortama aktardığımız kayıtlar arasındaki en önemli görüntü ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Gemlik halkına hitaben, stüdyolarımızdan canlı yayında yaptığı konuşma oldu. Bu programa ait özel bir fotoğrafı imkan doğması halinde ailemiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmeyi arzu ediyoruz."