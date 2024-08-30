Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz?

Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende bir konuşma yaptı.

Erdoğan, silahlı kuvvetlerin Suriye'den Kuzey Irak'a, Libya'dan Somali'ye kadar sorumluluk aldığı her yerde görevini alnının akıyla yerine getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, PKK'yla mücadele mesajı vererek "Eğer bugün Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bu teröristleri gömdüysek bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı imanla gömmeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. Bizi sığ sulara hapsetmeye çalışanlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye merkezli düşünecek ama vizyonumuzu dünyayı içine alacak şekilde geniş tutacağız.

'Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz?'

Anadolu'yu vatan yapmak kadar ebedi vatanımız olarak muhafaza etmek de zordur. Burası rehaveti, zayıflığı, tembelliği, ataleti, boşvermişliği kaldırmaz. Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır. Ecdadın dört asır boyunca barış, huzur ve esenlik içerisinde yönettiği Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz."