Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede, hangi okulda oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. 4 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecek. Yurt dışında yaşan Türk vatandaşları oy kullanma işlemlerini tamamlıyor. Yurt içi oy kullanma işlemleri için de hazırlıklar devam ediyor.

Yurt içinde oy kullanacak vatandaşların nerelerde oy kullanacağı belirlendi ve seçim kağıtları hanelere iletildi. Peki bu süreçte liderler nerede oy kullanacak? Liderlerin oy kullanacağı yerler belirlendi mi?

Erdoğan nerede hangi okulda oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacağı yer belirlendi. Cumhurbaşkanı oyunu İstanbul'da kullanacak. Ancak hangi okulda oy kullacağı ise henüz bilinmiyor.