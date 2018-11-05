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Cumhurbaşkanı Ruhani'nden 'yaptırım' yanıtı

ABD bugün İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye alırken, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nden 'yaptırım' yanıtı
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın petrolünü satacağını ve ABD tarafından bugün yeniden devreye alınan yaptırımları kıracağını söyledi. Ruhani açıklamasını bugün devlet televizyonundan yaptı.

ABD'nin yeni İran ambargosu başladıABD'nin yeni İran ambargosu başladı

ABD'nin İran'a yönelik petrol ve mali yaptırımları bugün başladı. Eski başkan Barack Obama yönetimi tarafından müzakere edilen 2015 nükleer anlaşması uyarınca kaldırılan ancak bugün yeniden başlatılan ABD yaptırımları İran'ın petrol, nakliye, sigorta ve bankacılık sektörlerinde 300 yeni kişi ve kuruma da uygulanacak.

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