Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Cumhuriyetin ideallerine sahip çıkalım

Ferit PARLAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Siyasi ve politika belirsizliklerinin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin arttığı bir döneme girmiş durumdayız. Politika dokümanlarındaki temel önceliklerimiz; afetlerin yaralarını sarmak ve ülkemizi yeni risklere hazırlamak, fiyat istikrarını sağlamak, büyümeyi ve istihdamı devam ettirmek, sosyal refahı korumak. Bu dört temel öncelikle hareket edeceğiz” dedi.

Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Divan Kuruçeşme’de düzenlenen, “Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi”ne katıldı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un ev sahipliğindeki programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, TİSK yöneticileri ve bağlı işveren sendikaların temsilcileri de katıldı.

“Öngörülebilirlik kalkınma için son derece önemli”

Yılmaz, ekonomide belirsizliğin en alt düzeyde olması gerektiğini belirterek, belirsizliğin olduğu yerde ekonomik gelişmelerin büyük darbe yediğini söyledi. Cumhuriyetin 100. yılını yarın şanla ve şerefle kutlayacaklarını ifade eden Yılmaz, Cumhuriyeti kuran kadroların, önce İzmir İktisat Kongresi'ni topladıklarını anımsatarak, “Burada Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman unutmamamız gereken şu tespiti yaptı; Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmadıkları sürece eksik kalırlar. Bir ülkenin tam bağımsız olması için, saygın konumunu tam olarak pekiştirmesi için mutlaka ekonomik olarak da gelişmesi gerekiyor” diye konuştu. Yılmaz, “Cumhuriyetimizi hep birlikte kutlayacağız ama sadece bir gün kutlamakla kalmayalım, Cumhuriyetimizin bu ideallerine sahip çıkalım. Cumhuriyet, hepimizin ortak değeri. Kendi hayatımdan da şunu söyleyebilirim; Cumhuriyet aynı zamanda fırsat eşitliği demek. Herkesi kapsamak demek” dedi.

“Enflasyonda 2026’da tek hane hedefliyoruz”

Yılmaz, fiyat istikrarı konusunda çok yönlü politikalarla hareket ettiklerini bildirerek, “Gelecek yılın ortalarından itibaren daha net bir şekilde dezenflasyonist süreci görmüş olacağız. 2026 ile de tek haneli rakamlara ulaşmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Finansmana ihtiyaç var”

Orta Vadeli Programı’n da, 12. Kalkınma Planı’nın da üretimin, istihdamın ve yatırımın teşvik edilmesiyle ilgili yapısal reformları içerdiğini söyleyen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Hem dünyadaki hem de ülkemizdeki makro ekonomik koşullar, şirketlerimizin finansmana ulaşımını zorlaştırıyor. Ucuz finansmana, ihracatı, üretimi, istihdamı destekleyen finansmana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi. Akkol öncelik verilmesi gereken diğer konunun gençler, kadınlar ve istihdam olduğunu belirterek şöyle devam etti: “3'üncü konu işveren maliyetleri ve yeni nesil teşvik. 4’üncü konu serbest ticaret anlaşmaları. 5’inci konu deprem ve sanayinin dönüşümü. Sanayinin dönüşümü için TİSK olarak katkı sağlamaya hazırız.”