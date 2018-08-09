Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ordu açıklaması

09 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye gitti. Oktay burada yaptığı konuşmada, selin yarattığı tahribat ve şu anki durumu ayrıntılarıyla açıkladı.

Oktay, an itibariyle mağdur, herhangi bir ihtiyacı olan ve karşılanmayan vatandaşın bulunmadığını dile getirerek, "Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz." diye konuştu.

"66 konut, 264 iş yeri ve 60 araç zarar gördü." bilgisini veren Oktay, "Bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da medyadaki algı boyutundan daha alt seviyelerde." dedi.

Kaynak: AA