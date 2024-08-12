Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TESK Başkanı Palandöken ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nda görüştü.

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, TESK ev sahipliğinde, oda ve birlik başkanları ile bir araya gelerek eylül ayı içerisinde açıklayacakları 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamında talep, görüş ve önerilerini dinlediklerini belirtti.

“Sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız”

Türkiye’nin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki alın teri ile ekonomide değer katan esnafa ait olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bu kapsamda, katılımcı bir anlayış ile konfederasyon temsilcileri ile istişarelere son derece önem veriyor, elimizi taşın altına hep birlikte koyuyoruz. Yapılan bu çalışmalarla, orta vadede Türkiye’yi hep birlikte hem ekonomik hem de sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor. Ülkemiz, kalkınma yolunda rekabet gücünü ve verimliliğini topyekûn artırdığında bu durumun aynı oranla refaha da yansıyacağı bilinciyle ekonomimizi güçlendirmek ve sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız.

Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde de paydaşlarımızla bir araya gelerek OVP hazırlıkları kapsamında öneri ve talepleri dinleyerek istişarelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan Bendevi Palandöken’e, kıymetli oda ve birlik başkanlarına teşekkür ediyorum” dedi.