  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na sözleşmeli personel alınacak
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na sözleşmeli personel alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek.

Adaylar, başvurularını 8-19 Temmuz tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Personel alımına dair yazılı ve sözlü sınavlar İletişim Başkanlığında yapılacak.

Resmî Gazete'de bugün (25 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)Resmî Gazete'de bugün (25 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)Gündem

 