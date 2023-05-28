Cumhurbaşkanlığı seçiminde ANKA VE AA'YA göre sonuçlar
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Cumhurbaşkanlığı yarışında kim önde? Anadolu Ajansı ve ANKA'ya göre son durum ne?
Türkiye bugün Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başındaydı.
2 adayın pusulada olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Anadolu Ajansı ve ANKA'nın sonuçlarına göre son durum şöyle:
Anadolu Ajansı verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.93
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.07
ANKA verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.57
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.43
Anadolu Ajansı verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53.70
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.30
ANKA verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.90
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.10
Anadolu Ajansı verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.03
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45.97
ANKA verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.17
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.83
Anadolu Ajansı verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.26
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.74
ANKA verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.07
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.93
Anadolu Ajansı verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.80
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.20
ANKA verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48.99
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.01
Anadolu Ajansı verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 56
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44
ANKA verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51
Anadolu Ajansı verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 58
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42
ANKA verileri:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,07
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,93