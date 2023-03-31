Cumhurbaşkanlığı seçiminde son anket yayımlandı

Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, martta atağa kalkarak cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı geçti.

Ocak, şubat, mart aylarına ilişkin anketler, 26 bölge esas alınarak 28 ilde yapıldı. 13 Ocak-14 Mart tarihleri arasındaki üç anket de ortalama 2 bin 46 kişiyle bilgisayar destekli telefonla görüşülerek düzenlendi.

Katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz” diye sorulan anketin sonuçlarıysa şöyle:

Ocak anketi

· Kılıçdaroğlu: Yüzde 43

· Erdoğan: Yüzde 45,9

· Kararsız: Yüzde 3,8

· Protesto: Yüzde 6,1

· Cevap yok: Yüzde 1,2

Şubat anketi

· Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,4

· Erdoğan: Yüzde 42,7

· Kararsız: Yüzde 2

· Protesto: Yüzde 10,1

· Cevap yok: Yüzde 3,6

Mart anketi

· Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,6

· Erdoğan: Yüzde 42

· Kararsız: Yüzde 5,1

· Protesto: Yüzde 5,9

· Cevap yok: Yüzde 2,4