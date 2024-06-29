Cumhurbaşkanlığı'dan 'Beykoz savcısına soruşturma' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman hakkında soruşturma başlattı." iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu paylaşımda yer alan iddialar gerçek dışıdır. Hakimler ve Savcılar Kuruluna Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bir şikayet olmadığı gibi başlatılan bir soruşturma da bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."