“Cumhuriyet bir armağandır, onun gururunu yaşayalım”

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, atalarımızın ödediği bedeller unutulmadan, milli bilinç, akıl ve bilimin ışığında daha fazla çalışarak ülkemizi dünyanın en güçlü ve ekonomisi en gelişmiş beş ülkesinden birisi yapmak hepimiz için bir görevdir.

Kendi cephanesini üreten bir kentin evlatlarıyız

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Her fabrika bir kaledir” diyerek ülkemiz için üretimin, sanayinin önemini o günden bize göstermiştir. Gaziantep sanayisinin geçmişi de Kurtuluş Savaşı’na dayanmakta olup, Antep savunmasının zorlu koşullarında Antepliler İmalat-ı Harbiye Fabrikası’nı kurmuş, bomba, fişek ve kapsül imalatı ile 100 yıl önce kendi cephanesini üretmiştir. Gaziantep’in genetiğindeki girişimcilik, üretim ve zanaatkarlığı kurtuluş mücadelesinden bugüne üretim, ihracat ve istihdamı ile ülkemizin itekleyen gücü olmaya devam etmektedir.

Yürütülen çalışmalar neticesinde sanayi ile özdeşleşen Gaziantep, bugün mevcut ve kurulmakta olan 12 organize sanayi bölgesi ile en fazla istihdam gerçekleştiren organize sanayi bölgesi unvanına sahip olup, dünyanın 180 ülkesine ihracat yapan ve en fazla ihracat gerçekleştiren 6’ncı il konumundadır. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşadığımız ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni hedefler belirlediğimiz bir dönemde her türlü zorluk karşısında atalarımızdan aldığımız güç ve ilhamla ekonomi alanında günün koşullarına uygun olarak daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya ve yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz.

Onurla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun.