Ankara Başsavcılığı, 11.480 kişinin iradesi dışında ByLock sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini duyurmuştu.
Cumhuriyet Gazetesi muhasebecisi İper tahliye oldu
Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper tutuklululuğun 267. gününde tahliye edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Mor Beyin' programının altına yerleştirilen programları kullanmaları nedeniyle iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilen 11 bin 480 kişiden biri olan Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper, yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.