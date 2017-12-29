ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

Cumhuriyet Gazetesi muhasebecisi İper tahliye oldu

Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper tutuklululuğun 267. gününde tahliye edildi.

Cumhuriyet Gazetesi muhasebecisi İper tahliye oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Mor Beyin' programının altına yerleştirilen programları kullanmaları nedeniyle iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirilen 11 bin 480 kişiden biri olan Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper, yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

Ankara Başsavcılığı, 11.480 kişinin iradesi dışında ByLock sunucularına yönlendirildiğini belirlemiş, yaklaşık 1000 kişinin haklarında başka delil yoksa tahliyesini talep edeceklerini duyurmuştu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.