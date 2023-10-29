Ahmet Koçaş / Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana geçen süreçte her zorluğun üstesinden gelmeyi; bugün dünyanın sözü dinlenen, saygın ve güçlü ülkeleri arasında yerini almayı başardı. Bizlere düşen milletçe birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkıp, cumhuriyet kazanımlarını koruyarak, daha güçlü bir Türkiye yolundaki hedefe bütün gücümüzle katkı sağlamak olmalıdır.

“İş dünyası olarak hedeflerimizi çok daha fazla büyütmeliyiz”

Dünyada her geçen gün gerilimlerin arttığı özellikle Rusya- Ukrayna, İsrail- Filistin’in savaş içerisinde olduğu bir dönemde ülkemizin, Ulu Önder Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü dünyaya yeniden hatırlatacak politikalar izlemesi, sanayide büyümeler göstermesi, turizmde rekorlar kırması gelecek yıllar adına bizlere önemli bir yol haritası çizmekte. İş dünyası olarak bizler de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayarak hedeflerimizi çok daha fazla büyütmeliyiz. İthal eden değil ihraç eden bir Türkiye olmak için çok çalışmalı ve kendimizi her alanda geliştirmeliyiz. İnanıyorum ki cumhuriyetimizin 100’üncü yılı Türkiye’nin yüzyılı olacak.