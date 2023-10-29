Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında “Artık Eşitleyelim”

Esra Bezircioğlu / Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı

Bir asrı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimci olsun olmasın biz kadınlara önemli katkıları, oldu. Atatürk’ün kadınların gücüne, potansiyeline ve yapabileceklerine olan inancı tamdı. Bu inanç ve güvenle kadınların üzerindeki zincirleri kırdı ve yolumuzu açtı. 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesi ve kadınlara tanınan haklarla birlikte, kadınlar iş dünyasında var olmaya başladılar. Ancak şimdi olduğu gibi o zaman da kısıtlı imkânlarla, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalmışlar. KAGİDER olarak 21 yıl önce tüm bu sorunlarla başa çıkabilmek, kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak üzere yola çıktık. 21 yıldır da kadının ekonomideki, toplumsal hayattaki, yerel yönetimlerdeki, siyasetteki, karar mekanizmalarındaki kısacası hayatın her alanındaki temsilini destekleyecek çalışmalara ağırlık veriyoruz. Girişimci adaylarına işlerini kurmaları için destek veriyoruz. İşini kurmuş ve onu büyütmek isteyenlere bu amaca yönelik eğitim ve mentorluk destekleri sunuyor, deneyimlerimizi paylaşıp birbirimizden öğrenebileceğimiz platformlar oluşturuyoruz.

Hedefimiz kadının sesini dünyaya duyurabilmek

Biz kadın ve erkeğin hayatın her alanında eşit temsil edildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu, mecliste, yönetim kurullarında, yerel yönetimlerde, iş hayatındaki yönetici pozisyonlarında, girişimcilik ekosisteminde kadınların eşit oranda yer aldığı ve kadınların yaşam hakkının garantiye alındığı bir Türkiye hayal ediyoruz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında toplumsal cinsiyet eşitliğinde çağdaş uygarlığın gerektirdiği düzeye ulaşmak, ekonomide, siyasette ve sosyal yaşamda kadınların erkeklerle eşit koşullarda var olması ve potansiyellerini hayata geçirebilmesi için azimle çalışacağız. Hedefimiz daha çok kadının gücünü, sesini dünyaya duyurabilmek. KAGİDER olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye için ekonomide, sosyal yaşamda ve siyasette kadınlarla erkekleri “Artık Eşitleyelim!” diyoruz.