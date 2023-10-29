“Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkarak büyümek istiyoruz”

Mustafa Buluntu / Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Şubatın 6'sında şehrimizle birlikte 11 ilimizde büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Hepimizi yasa boğan yıkıcı depremlerde canlarımızı kaybettik, binlerce kardeşimiz yaralandı. Kaybettiğimiz canlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Kahramanmaraş iş dünyası olarak önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap vermek ve ekonomide devamlılık için üretimi, ihracatı ve istihdamı sürdürmektir. Bu çerçevede, depremin yaralarını sarmak, normal yaşama geçiş, bölge ticareti ve ekonomik faaliyetlerinin yeniden düzene girmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

Hasar almış işletmelerimizle ilgili ciddi çalışmalarımız var

Deprem sonrası sanayi tesislerimiz, iplik makinelerimiz ve diğer birçok tesisimiz ciddi hasarlar aldı. Bu anlamda Kahramanmaraş depremden çok fazla yara ve hasar almış bir şehir. Kahramanmaraş’ı diğer şehirlerden ayıran özelliği ise sanayi kenti olması. Kahramanmaraş ekonomik olarak deprem bölgesindeki vilayetlerin birçoğundan daha büyük ve potansiyeli yüksek. Bu doğrultuda depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin ve iş dünyamızın sorunlarıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye’nin üretim üssü kadim şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak adına hasar alm ış işletmelerimizle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu noktada ciddi mesafeler de kat etmeye başladık. Elbette ki bu yeterli değil. Şu anda işletmelerimiz 6 Şubat öncesine oranla yüzde 50’nin altında kapasite ile çalışıyor. Öte yandan makine, bina, tesis ve işçi olarak ise yüzde 40 kapasitenin altında olduğumuzu söyleyebilirim. İlerleyen süreçte yaptığımız ve yapacağımız proje ve çalışmalarla bu açığı minimum seviyeye indireceğimizi düşünüyorum.

Aklın ve bilimin yolunda üretmeye devam

İçinde bulunduğumuz 2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olması dolayısıyla hepimiz için büyük öneme haiz. Öyle ki; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Cumhuriyetimizin kazanımlarına ve değerlerine sahip çıkarak, aklın ve bilimin yolunda üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak, ortak akıl ve istişareye önem vererek, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ailesi olarak, ilimizi layık olduğu yerlere ulaştırabilmek için yönetimi, meclisi, üyeleri ve tüm çalışanları ile birlik ve beraberlik içerisinde el ve gönül birliği ile üyelerimizin menfaatini gözeten bölge halkımıza uygun nice yararlı ve güzel işler yapabileceğimize yürekten inanıyorum.