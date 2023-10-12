“Cumhuriyet’in Çelik Kadınları” etkinlikte bir araya gelecek

Etkinlik iş dünyası ve çelik sektöründen kadın/erkek üst düzey yöneticiler, kadın dernekleri, basın mensuplarının katılımı ve çelik sektörüne hizmet veren tek e-Pazar yeri ve içerik sağlayıcısı SteelOrbis iş birliğiyle 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirilecek.

Çelik sektöründe kadınların gücünü ve potansiyelini vurgulayarak, iş dünyasındaki cinsiyet eşitliği bakış açısına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan Cumhuriyet’in Çelik Kadınları etkinliği üst düzey sektör profesyonellerini bir araya getirerek deneyim paylaşımı ve görüş alışverişi imkânı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çolakoğlu Metalurji, ayrıca etkinlik kapsamında 10 kadın girişimciyi desteklemek amacıyla girişimcilere fırsat sunuyor. Etkinlik alanında bu girişimciler, kendi standlarını açarak markalarını tanıtma ve ürünlerinin satışını yapma imkanına sahip olacaklar.

"Eşitlik, ekonomi ve refaha katkı sağlayacak"

Kadınların hayatın her alanında eşit olanak ve fırsatlara sahip olmasının toplumun ekonomi ve refahına katkı sağlamak açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan, “Cumhuriyet’in Çelik Kadınları etkinliğinin sektörümüz için önemli bir kıvılcım olacağını düşünüyoruz.

Kadınların hayatın her alanında eşit olanak ve fırsatlara sahip olmasının toplumun ekonomi ve refahına katkı sağlamak açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bundan 100 yıl önce, Cumhuriyetimizin kurulması için kadınlarımız nasıl fedakârca ve özverili davranmışsa Cumhuriyetin yeni yüzyılında da kadınlarımızın aynı özveri ile daha başarılı ve güçlenerek yürümeye devam edeceklerine inancımız tamdır” dedi. 18 Ekim 2023 Çarşamba günü başlayacak etkinliğin açılış konuşmasını ING Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Canan Ediboğlu, kapanış konuşmasını ise Arçelik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu yapacak.