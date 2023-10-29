Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yeni heyecanlarla başlıyoruz

Celalettin Kesikbaş / Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Bu değişimlerin en dikkat çekeni, Türkiye'nin sanayileşme sürecidir. Sanayileşme, ülkemizi tarım temelli bir ekonomiden, modern bir üretim ekonomisine dönüştüren köklü bir değişim sürecini simgelemektedir. İşte bu değişim sürecinde Eskişehir, Atatürk’ün ve Cumhuriyetin hedeflerine doğru güçlü adımlarla yürümüş, bu yürüyüşünden asla vazgeçmemiştir. Eskişehir’in sanayileşme tarihinde 1894`te kurulmuş olan Lokomotif Tamir Atölyesi, Cumhuriyetle birlikte devam eden Şeker Fabrikası, Sümerbank Basma Sanayi Müessesesi, TÜLOMSAŞ (TÜRASAŞ), TEI ve Arçelik yatırımları gibi birçok mihenk taşı bulunmaktadır. Bu mihenk taşlarının en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Eskişehir Sanayi Odası’nın 1 Kasım 1968 tarihinde, ilde sanayileşmeye hız kazandırmak ve sanayicilerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek üzere bağımsız bir Oda olarak faaliyetlerine başlaması olmuştur. Kurulduğu ilk günden bugüne kadar Eskişehir Sanayi Odası, bölge sanayicisinin ve tüm çalışanlarımızın sorunlarını kamuoyunda dile getirerek çözüm önerileri sunmuştur. Topluma dönük bir sanayi odası misyonuyla çalışan ESO, hayata geçirdiği projelerle her zaman ülkemizin öncü odalarından biri olmuştur. Eskişehir Sanayi Odası sanayileşmenin ülke için önemini her daim önde tutmuş ve kalkınmanın tek yolu olarak görmüştür. Odamız bu yolda ülke kalkınmasını ilgilendiren meselelere, yasaların kendine vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, ciddiyetle eğilmeyi görev olarak benimsemiştir.

Bu anlayış, Odamızı meslek kuruluşları arasında hak ettiği seviyeye ulaştırmış ve söz sahibi yapmıştır. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve geçen yüzyıl içindeki sanayileşme süreci arasındaki bağlantıları anlamak, zorlu koşullar altında üretmekten vazgeçmeden, dev dalgalarla verilen mücadeleleri görmek, Eskişehir’in bugünkü konumuna nasıl geldiğini kavramak bizler için hayati öneme sahiptir.