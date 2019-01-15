Daha ucuza bilet ve daha kolay ödeme

15 Ocak 2019

Tüketiciler artık uçak biletlerini Visa, Mastercard gibi kredi kartı ödeme kuruluşlarına gerek duymadan havayolu şirketlerinin Web siteleri üzerinden doğrudan kendi banka hesaplarını kullanarak satın alabilecekler.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA hem hava yolu şirketlerinin yolculara hızlı hizmet sunma hem de hava yolu şirketlerini yıllık yaklaşık 8 milyar dolara ulaşan kredi kartı komisyon maliyetinden kurtarmayı amaçlayan yeni bir ödeme sistemi geliştirdi.

İngiltere merkezli fintech kuruluşu ipagoo ile işbirliği halinde gerçekleştirilen ve IATA Pay adını taşıyan sistem ilk testten başarıyla geçti. Uygulamayla tüketiciler uçak biletini satın alma bedelini doğrudan kendi hesaplarından hava yolu şirketinin banka hesabına aktarabilecekler ve böylece her iki taraf da kart komisyonu bedeli ödemekten kurtulacak.

IATA, yeni ödeme platformunun endüstri destekli bu girişim olduğunu ve tüketicilere uçak biletlerini doğrudan hava yolu şirketinin websitesinden alma seçeneği sunduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) dahil IATA 290 hava yolu şirketini ve hava yolu trafiğinin yüzde 82’sini temsil ediyor.

Milennial kuşağı hedeflendi

IATA’nın dağıtım kanalları ve finansal hizmetlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Aleksandr Popoviç, özellikle yoğun internet kullanan ve alışverişlerini ağırlıkla mobil ortamda yapan y kuşağının çoklu ödeme sistemlerini tercih ettikleri gerçeğinden yola çıkarak böyle bir yeni ödeme sistemi geliştirdiklerini söyledi.

Popoviç “IATA Pay ödeme sistemi işte bu beklentilere bir yanıt olsun diye geliştirildi. Aynı zamanda hava yolu şirketleri yılda 8 milyar dolara varan ve her yıl da artan kart maliyetlerini yönetmeye çalışıyorlar. Bu maliyetlerin çok önemli bir kısmı havayolu şirketlerinin Web siteleri üzerinden kartla yapılan işlemlerde oluşuyor” dedi.

Popoviç, “IATA’nın stratejik hedeflerinden biri maliyetlerin kontrolü dahil hava yolu şirketlerinin finanansal sürdürülebilirliklerini desteklemektir” diye konuştu.

Sistem en üst düzeyde güvenlik sunuyor

Yeni ödeme sisteminin teknolojik altyapısını kuran ipagoo şirketinin CEO’su Carlos Sanchez de açıklamasında hava yolu endüstrisi için ilk açık bankacılık anında işlem uygulamasını tamamlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek” “Bu süreç hem IATA’nın hem de üye hava yolu şirketlerinin operasyonel hedeflerine ve finansal yeterlilik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacak” dedi.

Sanches, sistemin hem güvenli hem de birçok ülke bankacılık hizmetini içinde taşıdığını belirtirken, IATA tarafı da yeni ödeme sisteminin Avrupa Komisyonu ve Birleşik Kralllık Açık Bankacılık Düzenlemeleri kapsamında geliştirildiğini hem tüketiciye hem de hava yolu şirketlerine en üst düzeyde güvenlik sunduğunu, ödeme işleminin de anında gerçekleştiğini belirtti.

Popovich IATA’nın buradaki rolünün havayolu endüstrisine kendi ödeme sistemini geliştirme ve başka bir kartlı ödeme sistemine gerek duymadan kendi web sitesi üzerinden kendi ödeme seçeneğini sunma fırsatı yaratmak olduğunu hatırlattı.

IATA’nın pilot uygulamasına bu aşamada Cathay Pacific , Scandinavian Airlines and Emirates destek verirken, IATA üyesi 290 hava yolu şirketinin yakın bir bu sistemin kapsama alanına girmesi söz konusu olacak.

Daha ucuza bilet ve daha kolay ödeme

IATA Pay, hava yolu şirketlerine diğer ödeme alternatiflerine kıyasla daha ucuz bilet satma şansı verirken,oldukça güvenli olduğu belirtilen bu uygulama sayesinde daha hızlı nakit akışı sağlayabilecekler ve satış sürecindeki kayıplarını da minimuma indirebilecekler.

Tüketiciler ise yüksek derecede güvenli, daha kolay ve yeni bir ödeme sistemi kullanmanın avantajlarından faydalanabilecekler.

Verilen bilgiye göre IATA, bu uygulamanın yanı sıra İngiltere hariç olmak üzere Avrupa coğrafyasında da benzeri bir ödeme sistemi için Alman Deutche Bank ile özel bir proje üzerinde çalışıyor. İlk etapta Almanya pazarında uygulanması hedeflenen bu yeni ödeme sistreminin 2019’ın ilk aylarında açıklanması bekleniyor.

Uygulama başarılı olursa IATA bu yeni ödeme sistemi teknolojisini tün bölgelere yaygınlaştırmayı ve geçerli kılmayı hedefliyor.