Darbe davasında 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
İstanbul'daki 15 Temmuz "ana darbe" davasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Darbe girişimine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasında, mütalaa açıklandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 24 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu 14 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Kaynak: AA