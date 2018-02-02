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Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Darmık Dağı'na komandolar tarafından Türk bayrağı dikildi.

Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan arındırılan Darmık Dağı'na komandolarca Türk bayrağı asıldı.

Afrin'in kuzeybatısında stratejik öneme sahip Darmık Dağı'ndan harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roket saldırıları düzenleniyordu. Hava ve karadan ateş altına alınan bölgeye giren komandolar, dağı terör örgütünden temizledi.

Harekata katılan 57. Komando Taburu'ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin "Türk milletine armağandır." diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görülüyor.

Kayıtta, görüntüyü çeken kişinin "Darmık Dağı alındı, Karşımız Kilis'in sınırından başlayarak Türk toprakları." ifadesini kullandığı duyuluyor.

Görüntünün son bölümünde ise ele geçirilen zirvede bekleyen komandolar yer alıyor.

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Kaynak: AA

Afrin darmık dağı zeytin dalı harekatı

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