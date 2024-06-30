'Darp' iddiasıyla gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez adliyeye sevk edildi

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

M.O.A. ile R.G'nin gözaltına alınmasına sebep olan 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçerek adliyeye sevk edildi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de adliyeye gelerek gelişmelerle ilgili bilgi aldı.