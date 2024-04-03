Datça yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama

Ege Denizi’nde dün akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Datça’ya 32 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğü 4,5. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak verdi.

Bölgede hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Datça yakınlarındaki depreme ilişkin X (Twitter) hesabından bilgilendirme yaptı.



Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı şöyle:

* Ege'de 4.5 deprem. 11km derinde. Muhtemelen burada bulunan DKD-BGB doğrultulu faylar üzerinde. Datça'ya yakın bir yerde.