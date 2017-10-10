DEİK başkanından ekonomik aktörlere 'vize krizi' uyarısı

10 Ekim 2017

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ABD'nin Türkiye'den yapılan vize başvurularını durdurmasıyla alakalı yazılı bir açıklamada bulundu.

Bu olayın siyasi bir hamle olarak algılanması gerektiğinin altını çizen Olpak, "Bu hamlenin ekonomik boyuta taşınmaması için ekonomik aktörler yoğun çaba göstermelidir. Bu noktada Türk iş dünyası olarak, ekonomik bir kırılganlık beklentisi oluşturmadan, hükumetimizin izlemekte olduğu siyasi ve ekonomik politikalara güvenmemiz ve çıpa olarak alınan ekonomik kararlara uygun bir tavır izlememiz gerekmektedir" dedi.

"Türkiye'nin her türlü gelişmeyi diplomatik diyalog ile çözümleyeceğine inancımız tamdır" ifadesini kullanan Olpak, "Milli önceliklerimizi değerlendiren kararlarda biz de Türk iş dünyası olarak hükumetimizin yanındayız. ABD ile geniş bir perspektifte diyalog sürdürüldükçe endişelerin boyutu azalacaktır" şeklinde yorumda bulundu.