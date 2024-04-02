DEM Parti: Abdullah Zeydan'ın memnu hakları elinden alındı

DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, 31 Mart'taki yerel seçimde Van'da oyların yüzde 55.48'ini alarak başkan seçilmişti. Kentteki tüm ilçe belediyelerini de DEM Parti kazanmıştı.

DEM Parti'nin bugün yayınladığı açıklamada 'Van'da yeni hukuksuz girişimler devreye konulduğu' savunuldu.

Açıklamada, Zeydan, tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurduğu, inceleme sonucu YSK tarafından adaylığı kabul edildiği dile getirildi.

'İki gün kala başvuru'

Açıklamada şöyle dendi: "Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika, seçime iki gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur.

'Halk iradesi yok sayıldı'

Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz."

Memnu haklar, daha önce ceza almış kişilerin seçme ve seçilme hakları dahil bazı haklarını tanımlamak için kullanılıyor.