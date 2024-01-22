DEM Parti yöneticisi, Başak Demirtaş'ın adaylığında topu MYK'ya attı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti'nin yerel seçim öncesi aday adayları arasında yaptığı ön seçimin, kayyum rejimine karşı önemli bir tepki olduğunu söyleyen Temelli, "Umarım bu tabloyu Ankara, diğer partiler iyi izlemiştir ve gerekli dersleri çıkartılar." diye konuştu.

Temelli, HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabileceği" yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.

Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." ifadesini kullandı.