DEM Parti'den anayasa komisyonu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına 3 gülü kürsüye koyan Oruç, Gezmiş ve arkadaşlarını kabirleri başında andıklarını söyledi.

Oruç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmaları kapsamında partilerini de ziyaret ettiğini belirterek "Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı var" dedi.

Oruç şöyle devam etti: "12 Eylül'den kalma, askeri cuntanın anayasasının bu topraklara cevap olamayacağını, böyle otoriter bir rejimin, baskıcı bir rejimin ürünü olan bir anayasanın ülkeyi demokratikleştirmeyeceğini hepimiz gayet açık ve net olarak biliyoruz."

DEM Parti komisyon kurdu

Türkiye'nin acil gündemleri bulunduğunu, açlık, yoksulluk, işsizlik ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir atmosfer olduğunu öne süren Oruç, böyle bir ortamda anayasa tartışmalarının, sorunların üzerinin örtülmesi demek olduğunu savundu.

Oruç, şöyle konuştu: "Demokratik anayasa yapım süreciyle ilgili DEM Parti olarak kendi komisyonlarımızı kurduk, kendi çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımızı yaparken özellikle anayasa en geniş yelpazedeki bir toplumsal mutabakat metni olduğu için Türkiye'de bulunan bütün demokrasi güçleriyle, bütün emek, meslek örgütleriyle, kadın hareketiyle, gençlik hareketiyle, doğa ve insan hakları savunucularıyla, Kürt özgürlük hareketiyle ve Alevi hareketiyle, aynı zamanda bu ülkede yaşayan bütün farklı halklardan ve inançlardan kesimlerle, meslek örgütlerinin de altını özellikle çizmek isterim onların uzmanlık alanlarından faydalanmak da çok önemli... Böylesine bir geniş yelpazede tabana yayılmış bir demokratik anayasa tartışması sürecine ihtiyacımız olduğunun farkındayız. DEM Parti olarak çalışmalarımızı bu çerçevede devam ettireceğiz."