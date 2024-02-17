DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Ankara dahil 380 seçim bölgesinde daha belediye başkan adaylarını duyurdu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçe belediye başkanlığı için adaylarını açıkladı.
Partisinin bazı bölgelerdeki aday belirleme sürecinin devam ettiğini söyleyen Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz ilçesi ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde "kent uzlaşısı" kapsamında ortak aday belirlediklerini ifade etti.
Doğan, Adana ve İzmir büyükşehir belediyeleri ile İstanbul'un bazı ilçeleri için görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.
DEM Parti'nin 8 büyükşehirde başkan adayları şunlar:
Ankara Büyükşehir Belediyesi: Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Celalettin Ekmen ve Gülser Yıldırım
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Selman Tutumlu ve Ayfer Yılmazer
Malatya Büyükşehir Belediyesi: Abdulvahap Ekim ve Sevim Şimşek Bayram
Bursa Büyükşehir Belediyesi: İhsan Seylan ve Bilmez Erboğa
Konya Büyükşehir Belediyesi: Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Hasan Özgüneş ve Selda İlgöz Koçyiğit
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Suzan Koç ve Naif Kanat.