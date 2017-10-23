Demir İpek Yolu'nda ilk sefer 30 Ekim'de

23 Ekim 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nde ilk tren seferinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü'den 30 Ekim'de başlatılacağını belirterek, "Tren, Kars'ın kurtuluş günü olan 30 Ekim'de kente varmış olacak." dedi.

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, "Demir İpek Yolu" olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin sadece Kars için değil, ülke için önemli bir proje olduğunu söyledi.

Arslan, "Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e kadar kesintisiz gidebilmesi için önünde iki engel vardı; biri boğaz, diğeri Kars ile Ahılkelek arasında eksik kalan kesim. Bu amaçla Asya ile Avrupa'yı denizin altından demiryoluyla bağladık. İkinci halkada da Kars ile Gürcistan'ın Ahılkelek kenti arasındaki eksik kısmı tamamladık." diye konuştu.

Test sürüşleri başarıyla yapılan demiryolunda, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü'den ilk resmi tren seferinin başlatılacağına işaret eden Arslan, "Tren, Kars'ın kurtuluş günü olan 30 Ekim'de kente varmış olacak. Gerçekten bir tarih yazılmış, Demir İpek Yolu kesintisiz şekilde tekrar canlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Arslan, Demir İpek Yolu'nun güzergahtaki ülkeler ve bölgeye çok ciddi katma değer oluşturacağına dikkati çekerek, hattın, bölgenin ekonomisini canlandıracağını ve ürünlerin hedef pazarlara erişmesine vesile olacağını dile getirdi.

"6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesi olacak"

Koridor sayesinde Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında ulaşımın daha kolay olacağını anlatan Arslan, Bakü-Tiflis-Kars bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak bir uluslararası taşıma potansiyelinin ortaya çıkacağını bildirdi.

Arslan, hat işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını belirterek, projenin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt gibi cazibe merkezleri kapsamındaki iller açısından da önemli olduğunu söyledi.

Projeyle bölgenin Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden biri haline geleceğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"O bölgede üretilecek ürünler, bölgeye getirilecek ham madde, o bölgedeki mamul maddenin pazarlarına eriştirilmesi noktasında kesintisiz demiryolu taşımacılığı çok önemli. Doğu Anadolu'da lojistik merkezlerine yatırım yapacak, malzemeyi oralardan demiryolu marifetiyle diğer coğrafyalara gönderecek birçok yatırımcı bu projeyi bekliyor. Proje, Erzurum'da, Kars'ta yaptığımız inşaatları devam eden lojistik merkezleriyle bir bütünlük oluşturacak. Bölgenin kalkınması ve refahı açısından önemli bir proje."

Kaynak: AA