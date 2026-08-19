Demiralp: İklim politikalarını somut hale getirmeliyiz

Güneş DOĞDU SOYLU

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçek­leşecek Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı öncesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iş birli­ğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Deği­şikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve COP31 Operasyon Yönetimi Baş Yö­neticisi Burak Demiralp'in katılımıy­la “COP31 Türkiye Buluşmaları-Ga­ziantep” programı GAİB Konferans Salonu’nda düzenlendi. Gaziantep tanıtım etkinliğinde; COP31 süreci­ni, Gaziantep’in bu süreçteki rolünü ve bölge sanayisi için ortaya çıkacak fırsatlar değerlendirildi.

“Küresel camiada takip edilen bir konuma eriştik”

196 ülkeden ortalama 100 bin katı­lımcısının gelmesi beklenen COP31 Programı öncesi yapılan çalışmala­rı kentlerde anlattıklarını ifade eden Burak Demiralp, “Bugün Türkiye; çevre ve iklim politikalarını geliştir­mekte ve uygulama yönünden küre­sel camiada takip edilen bir konuma erişti. Bu başarının arkasında Cum­hurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan 2053 net sıfır ve yeşil kalkın­ma vizyonu yatıyor” diye konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadelede, topyekûn seferberlik anlayışıyla ha­reket etmek zorunda olunduğuna dikkat çeken Burak Demiralp, “Tür­kiye olarak bu yıl önemli bir ulusla­rarası sorumluluğu üstleniyoruz. Ev sahipliğini yapacağımız programda 196 ülkeden, ortalama 100 bin katı­lımcıyla bir konferans gerçekleştire­ceğiz. Biz bu farkındalığı arttırmak için Gaziantep'e geldik.

Bakanımız Murat Kurum'un ortaya koymuş ol­duğu yaklaşım doğrultusunda hede­fimiz iklim politikalarını somut uy­gulamalara, yatırımlara ve ölçülebi­lir sonuçlara dönüştürmek istiyoruz” dedi. Öte yandan COP31 Eylem pla­nı kapsamında 10 öncelikli eylem alanlarını belirlediklerini açıkla­yan Burak Demiralp, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Yeşil Sanayileşme de bu gündemin en önemli uygulama alanlarından bir tanesini oluşturu­yor. Tabii böylesine büyük bir konfe­ransın güçlü ve diplomatik ve müza­kere süreçlerinin yanı sıra kapsam­lı bir operasyon sürecini de yani ne kadar büyük bir operasyon sürecini yönettiğimizi göreceksiniz.

Antal­ya’ya gelecek katılımcılara güvenli erişilebilir, sürdürülebilir etkin bir şekilde işleyen bir konferans sunma­yı amaçlıyoruz.” Son olarak birçok kültür ve medeniyeti bir arada bu­lunduran tarihi zenginliklerle dolu bir sanayi ve ticaret kenti olan Ga­ziantep’in, COP31 operasyonları sü­reçlerinde değerli bir destekçileri ol­duğunu sözlerine ekleyen Demiralp, şunları kaydetti: “Etkinlik alanında Gaziantep Büyükşehir'in güzel bir gastronomi restoranı olacak. Orada Gaziantep mutfağını bütün dünya­ya anlatmış olacağız.

Tabii en büyük gücümüz yerel yönetimlerden aka­demiye, kamu özel sektöründen uza­nan ağımızla yani sizlerle birlikte ha­reket etmek istiyoruz. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri im­za atmakla beraber ülkemizin yerli ve milli sanayimizin tanıtılabileceği birçok büyük bir fırsat bulunuyor.”

“Önleyici tedbirleri başaran ülkeler arasında olmalıyız”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaptığı su­numda doğayı korumanın önemine değinerek, “İnsanoğlu kendi eliyle doğanın dengesini bozduğu için ku­raklıklar ve yangınlarla geçen bunal­tıcı günler yaşanıyor. Önleyici ted­birlerde geride kaldığımız için bu fe­laketleri izleyip duruyoruz. Bu bize yakışmıyor. Önleyici tedbirlerle bu­nu başaran ülkeler kentler varsa biz de başarabiliriz. Bir Japonya bunu yönetebiliyorsa bizim de yönetebil­memiz gerekiyor” değerlendirmesi­ni yaptı.

Bir ülkede eğer sanayi akıllı değilse, sanayi yeşil değilse, atılan atık su herhangi bir balığı öldürüyor, ağacı kurutuyorsa bundan tüm paş­daşların mesul olunması gerektiği­ne atıfta bulunan Fatma Şahin, şun­ları kaydetti: “Tüm bunlardan insan olarak mesulüz. Görevli olarak me­sulüz. Hepimizin aldığı bir maaşı, hepimizin bir makamı var. Bunun ge­reğini yapmak durumundayız. 170 ülkeye ihracat yapan bir şehir eğer bugünden bunun gereğini yapmazsa yarın ihracat yapamayacak. Bugün Gaziantep’te sanayide 300 bin kişi­ye istihdam sağlanıyor. 300 bin kişi­nin evine ekmek götürdüğü noktada bireyin yaptığı yanlışlar yüzünden milli servetimizi, göz bebeğimiz do­ğamızı korumamız gerekiyor. Sana­yimizi yeşil sanayi, akıllı sanayi yap­mak zorundayız.”

“COP31’e en hazır şehir olmak için çalışıyoruz”

21’inci yüzyılda artık ekonominin yerini yeşil ekonominin aldığını dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Dış kaynakları getirmek istiyorsanız yeşil finansı, yeşil tahvili çalışmış bir sistemi hayatı geçirmeniz lazım. Kentimizde; 2014'ten bire yeşil ve akıllı şehir çalışmaları yapılıyor.

‘Yeni Marmara’ olma yolculuğumuzda bu hedefler çok değerli. Artık çevre dostu kalkınma modelini hayata geçirmemiz gerekiyor. Sanayicinin, yerel yönetimlerinin kendilerini yenilemesi gerekiyor. Yenilemezsek yenileceğiz. Çünkü; büyük balığın küçük balığı yediği dönem bitti, hızlı balığın yol aldığı bir dünyadayız. COP31 hazırlıklarını en iyi yürüten kentlerin başındayız. Karbon ayak izini, su izini ölçen bir Büyükşehir Belediyesiyiz. Bunu sanayicimiz de acil yapabilmeli.”