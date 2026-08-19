Demiralp: İklim politikalarını somut hale getirmeliyiz
COP31 Türkiye Buluşmaları-Gaziantep programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve COP31 Operasyon Yönetimi Baş Yöneticisi Burak Demiralp, “Hedefimiz, iklim politikalarını somut uygulamalara dönüştürmek” dedi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı öncesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve COP31 Operasyon Yönetimi Baş Yöneticisi Burak Demiralp'in katılımıyla “COP31 Türkiye Buluşmaları-Gaziantep” programı GAİB Konferans Salonu’nda düzenlendi. Gaziantep tanıtım etkinliğinde; COP31 sürecini, Gaziantep’in bu süreçteki rolünü ve bölge sanayisi için ortaya çıkacak fırsatlar değerlendirildi.
“Küresel camiada takip edilen bir konuma eriştik”
196 ülkeden ortalama 100 bin katılımcısının gelmesi beklenen COP31 Programı öncesi yapılan çalışmaları kentlerde anlattıklarını ifade eden Burak Demiralp, “Bugün Türkiye; çevre ve iklim politikalarını geliştirmekte ve uygulama yönünden küresel camiada takip edilen bir konuma erişti. Bu başarının arkasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan 2053 net sıfır ve yeşil kalkınma vizyonu yatıyor” diye konuştu.
İklim değişikliğiyle mücadelede, topyekûn seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorunda olunduğuna dikkat çeken Burak Demiralp, “Türkiye olarak bu yıl önemli bir uluslararası sorumluluğu üstleniyoruz. Ev sahipliğini yapacağımız programda 196 ülkeden, ortalama 100 bin katılımcıyla bir konferans gerçekleştireceğiz. Biz bu farkındalığı arttırmak için Gaziantep'e geldik.
Bakanımız Murat Kurum'un ortaya koymuş olduğu yaklaşım doğrultusunda hedefimiz iklim politikalarını somut uygulamalara, yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek istiyoruz” dedi. Öte yandan COP31 Eylem planı kapsamında 10 öncelikli eylem alanlarını belirlediklerini açıklayan Burak Demiralp, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Yeşil Sanayileşme de bu gündemin en önemli uygulama alanlarından bir tanesini oluşturuyor. Tabii böylesine büyük bir konferansın güçlü ve diplomatik ve müzakere süreçlerinin yanı sıra kapsamlı bir operasyon sürecini de yani ne kadar büyük bir operasyon sürecini yönettiğimizi göreceksiniz.
Antalya’ya gelecek katılımcılara güvenli erişilebilir, sürdürülebilir etkin bir şekilde işleyen bir konferans sunmayı amaçlıyoruz.” Son olarak birçok kültür ve medeniyeti bir arada bulunduran tarihi zenginliklerle dolu bir sanayi ve ticaret kenti olan Gaziantep’in, COP31 operasyonları süreçlerinde değerli bir destekçileri olduğunu sözlerine ekleyen Demiralp, şunları kaydetti: “Etkinlik alanında Gaziantep Büyükşehir'in güzel bir gastronomi restoranı olacak. Orada Gaziantep mutfağını bütün dünyaya anlatmış olacağız.
Tabii en büyük gücümüz yerel yönetimlerden akademiye, kamu özel sektöründen uzanan ağımızla yani sizlerle birlikte hareket etmek istiyoruz. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri imza atmakla beraber ülkemizin yerli ve milli sanayimizin tanıtılabileceği birçok büyük bir fırsat bulunuyor.”
“Önleyici tedbirleri başaran ülkeler arasında olmalıyız”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaptığı sunumda doğayı korumanın önemine değinerek, “İnsanoğlu kendi eliyle doğanın dengesini bozduğu için kuraklıklar ve yangınlarla geçen bunaltıcı günler yaşanıyor. Önleyici tedbirlerde geride kaldığımız için bu felaketleri izleyip duruyoruz. Bu bize yakışmıyor. Önleyici tedbirlerle bunu başaran ülkeler kentler varsa biz de başarabiliriz. Bir Japonya bunu yönetebiliyorsa bizim de yönetebilmemiz gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.
Bir ülkede eğer sanayi akıllı değilse, sanayi yeşil değilse, atılan atık su herhangi bir balığı öldürüyor, ağacı kurutuyorsa bundan tüm paşdaşların mesul olunması gerektiğine atıfta bulunan Fatma Şahin, şunları kaydetti: “Tüm bunlardan insan olarak mesulüz. Görevli olarak mesulüz. Hepimizin aldığı bir maaşı, hepimizin bir makamı var. Bunun gereğini yapmak durumundayız. 170 ülkeye ihracat yapan bir şehir eğer bugünden bunun gereğini yapmazsa yarın ihracat yapamayacak. Bugün Gaziantep’te sanayide 300 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 300 bin kişinin evine ekmek götürdüğü noktada bireyin yaptığı yanlışlar yüzünden milli servetimizi, göz bebeğimiz doğamızı korumamız gerekiyor. Sanayimizi yeşil sanayi, akıllı sanayi yapmak zorundayız.”
“COP31’e en hazır şehir olmak için çalışıyoruz”
21’inci yüzyılda artık ekonominin yerini yeşil ekonominin aldığını dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Dış kaynakları getirmek istiyorsanız yeşil finansı, yeşil tahvili çalışmış bir sistemi hayatı geçirmeniz lazım. Kentimizde; 2014'ten bire yeşil ve akıllı şehir çalışmaları yapılıyor.
‘Yeni Marmara’ olma yolculuğumuzda bu hedefler çok değerli. Artık çevre dostu kalkınma modelini hayata geçirmemiz gerekiyor. Sanayicinin, yerel yönetimlerinin kendilerini yenilemesi gerekiyor. Yenilemezsek yenileceğiz. Çünkü; büyük balığın küçük balığı yediği dönem bitti, hızlı balığın yol aldığı bir dünyadayız. COP31 hazırlıklarını en iyi yürüten kentlerin başındayız. Karbon ayak izini, su izini ölçen bir Büyükşehir Belediyesiyiz. Bunu sanayicimiz de acil yapabilmeli.”