Demirkent Ödülleri 4'üncü kez sahiplerini buluyor
Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından bu yıl 4’üncüsü verilecek olan Demirkent Ödülleri, 23 Mayıs 2023 tarihinde ‘İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Etkinlikte, ‘İletişim, Tarih ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı’ kategorilerinde toplam 13 dalda ödül verilecek.
Türk basınının duayeni ve Dünya Gazetesi’nin kurucusu M. Nezih Demirkent ile eşi ünlü tarihçi Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak amacıyla Didem Demirkent tarafından kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ekonomi ve eğitim alanında araştırmalara öncülük etmeye devam ediyor. Vakfın odağında, üniversitelerin iletişim, tarih ve ekonomi bölümlerinde öğrenim gören, başarılı ancak maddi imkanlarda sınırlı olan kız öğrencilere burs imkânı yer almakta. 2020 yılından bu yana topluma yarar sağlayacak çalışmaları özendirmek amacıyla düzenlenen ‘Demirkent Ödülleri’ ise bu yıl 4’üncü kez sahiplerini bulacak. 23 Mayıs 2023 tarihinde İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törene, ekonomi, kültür sanat ve iş dünyasının önemli isimleri de katılacak.
Uzman seçici kurul
Türkiye’nin alanında uzman ve saygın seçici kurulunun değerlendirmelerine sunularak belirlenen ödüller, ‘İletişim’, ‘Tarih’ ve ‘Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı’ olmak üzere 3 ayrı kategoride verilecek. Ödüllerin kapsamı ise şu şekilde:
İletişim Ödülleri
Yazılı Medya Ödülü (Dergi Ödülü, Gazete Ödülü)
Görsel Medya (Dizi Ödülü, Haber Programı Ödülü, Güncel Program Ödülü)
İşitsel Medya Ödülü
Dijital Medya Ödülü (YouTube Ödülü, Podcast Ödülü)
Sahne Sanatları Ödülü
Tarih Ödülleri
2020-2022 yılları arasında bilimsel metodlara uygun olarak tamamlanmış yüksek lisans veya doktora tezleri ve araştırma eserleri için verilecek.
Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülleri
Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı alanında ‘Görsel Medya’, ‘Dijital Medya’ ve ‘Yazılı Medya’ olmak üzere 3 dalda verilecek.
İş ve akademi dünyasının başucu eseri ‘Ekonomi Sözlüğü’
Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ekonomi, tarih ve eğitim alanında araştırmalar yapılmasını sağlamak ve ihtiyaç sahibi kız öğrencilere destek olmak amacıyla kuruldu. Vakıf tarafından hazırlanan Ekonomi Sözlüğü’nün gelirleri ile imkânı olmayan kız çocuklarının eğitim masraflarına destek olunması amaçlanıyor. Dijital ekonomiden küresel piyasalara değin çok sayıda kavramın bir araya getirildiği 454 sayfadan oluşan sözlükte, toplamda 1959 ekonomik terim yer alıyor. Öte yandan sözlük ile birlikte kız çocuklarının eğitimine destek olmak ve vakfa kaynak yaratmak amacıyla Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak için hazırlanan “Akademik Bakışla Haçlılar” kitabı da ödül gecesi satışa sunulacak.