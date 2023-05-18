Demirkent Ödülleri 4'üncü kez sahiplerini buluyor

Türk basınının dua­yeni ve Dünya Ga­zetesi’nin kurucu­su M. Nezih Demirkent ile eşi ünlü tarihçi Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşat­mak amacıyla Didem Demir­kent tarafından kurulan De­mirkent Eğitim ve Araştır­ma Vakfı, ekonomi ve eğitim alanında araştırmalara ön­cülük etmeye devam ediyor. Vakfın odağında, üniversi­telerin iletişim, tarih ve eko­nomi bölümlerinde öğrenim gören, başarılı ancak maddi imkanlarda sınırlı olan kız öğrencilere burs imkânı yer almakta. 2020 yılından bu yana topluma yarar sağlaya­cak çalışmaları özendirmek amacıyla düzenlenen ‘De­mirkent Ödülleri’ ise bu yıl 4’üncü kez sahiplerini bula­cak. 23 Mayıs 2023 tarihinde İş Sanat Kültür Merkezi’n­de gerçekleştirilecek törene, ekonomi, kültür sanat ve iş dünyasının önemli isimleri de katılacak.

Uzman seçici kurul

Türkiye’nin alanında uz­man ve saygın seçici kurulu­nun değerlendirmelerine su­nularak belirlenen ödüller, ‘İletişim’, ‘Tarih’ ve ‘Sosyal Farkındalık Oluşturulması­na Katkı’ olmak üzere 3 ayrı kategoride verilecek. Ödül­lerin kapsamı ise şu şekilde:

İletişim Ödülleri

Yazılı Medya Ödülü (Dergi Ödülü, Gazete Ödülü)

Görsel Medya (Dizi Ödülü, Haber Programı Ödülü, Gün­cel Program Ödülü)

İşitsel Medya Ödülü

Dijital Medya Ödülü (You­Tube Ödülü, Podcast Ödülü)

Sahne Sanatları Ödülü

Tarih Ödülleri

2020-2022 yılları arasın­da bilimsel metodlara uygun olarak tamamlanmış yüksek lisans veya doktora tezleri ve araştırma eserleri için veri­lecek.

Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülleri

Sosyal Farkındalık Oluş­turulmasına Katkı alanında ‘Görsel Medya’, ‘Dijital Med­ya’ ve ‘Yazılı Medya’ olmak üzere 3 dalda verilecek.

İş ve akademi dünyasının başucu eseri ‘Ekonomi Sözlüğü’

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ekonomi, tarih ve eğitim alanında araştırmalar yapılmasını sağlamak ve ihtiyaç sahibi kız öğrencilere destek olmak amacıyla kuruldu. Vakıf tarafından hazırlanan Ekonomi Sözlüğü’nün gelirleri ile imkânı olmayan kız çocuklarının eğitim masraflarına destek olunması amaçlanıyor. Dijital ekonomiden küresel piyasalara değin çok sayıda kavramın bir araya getirildiği 454 sayfadan oluşan sözlükte, toplamda 1959 ekonomik terim yer alıyor. Öte yandan sözlük ile birlikte kız çocuklarının eğitimine destek olmak ve vakfa kaynak yaratmak amacıyla Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak için hazırlanan “Akademik Bakışla Haçlılar” kitabı da ödül gecesi satışa sunulacak.