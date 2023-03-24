Demirtaş: AK Parti’nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajanlar ifşa olacak

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yine paylaşımlar yaptı. Demirtaş Ak Parti'nin muhalefet partilerine ajan sızdırdığı iddiasında bulunarak 'seçimle ifşa olacaklar' dedi. Demirtaş, ''2018 seçimlerinde bu ajanlar içeriden çok kritik etki yaptılar'' diyerek şunları paylaştı:

Muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler de bu seçimle ifşa olacaklar

''AKP’nin muhalefet partilerine sızdırdığı ajan provokatörler de bu seçimle ifşa olacaklar. 2017 referandumu ve 2018 seçimlerinde bu ajanlar içeriden çok kritik etki yaptılar, bu defa hepsinin ipliği pazara çıkacak. Yok öyle yağma. Oyun bitti. Halk nasıl istiyorsa öyle olacak.

Tasfiye operasyonlarını direnerek boşa çıkardık

Halkımız bilmeli ki, siyasi tarihimizin en derin tasfiye operasyonlarını, direnerek boşa çıkardık. Partimizi de bizi de teslim alamadılar. Dört koldan yürüttükleri itibarsızlaştırma, yok etme girişimleri halkımızın güvenine, sevgisine, iradesine çarpıp geri döndü.

Güzel günlere az kaldı

Demokrasi ve Özgürlük Hareketi’nin direniş tarihini bilmeyenler ‘iş verenleri’yle birlikte tarih çöplüğüne gidecekler. Değişim başladı. Hiçbir kirli odak bunu durduramaz. Güzel günlere az kaldı. Huzura, refaha, barışa az kaldı. Hep birlikte, coşkuyla çalışmaya devam edelim''

3- Demokrasi ve Özgürlük Hareketinin direniş tarihini bilmeyenler "iş verenleri" ile birlikte tarih çöplüğüne gidecekler.



Değişim başladı. Hiçbir kirli odak bunu durduramaz. Güzel günlere az kaldı. Huzura, refaha, barışa az kaldı.



Hep birlikte, coşkuyla çalışmaya devam edelim. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 24, 2023

2- Halkımız bilmeli ki, siyasi tarihimizin en derin tasfiye operasyonlarını, direnerek boşa çıkardık. Partimizi de bizi de teslim alamadılar.



Dört koldan yürüttükleri itibarsızlaştırma, yok etme girişimleri halkımızın güvenine, sevgisine, iradesine çarpıp geri döndü. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 24, 2023