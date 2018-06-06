Demirtaş, cezaevinden miting konuşması yaptı

06 Haziran 2018

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde ilk seçim mitingini düzenleyerek, ülkenin sorunlarının "barışarak ve birlik içinde" çözülebileceği mesajı verdi.

Demirtaş'ın Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu cezaevinden aile üyeleriyle telefon görüşmesinde yaptığı seçim konuşması HDP'nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Türkiye'de kimsenin kendini "üvey evlat" gibi hissetmemesi gerektiğini söyleyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bugün umutsuz olmanın, yılgınlığın, korkmanın zamanı değildir. Ülkemizin bütün sorunlarını barışarak, dayanışarak, birlik içinde çözebiliriz. Hiçbir yurttaşımızı düşman gibi görmeden, ötelemeden, örselemeden yürek yüreğe verip büyük bir kardeşlik ülkesi olacağız."

Kendisi ve diğer HDP'liler için bugüne kadar adil yargılama yapılmadığını da belirten Demirtaş, mahkemelere siyasi baskılar uygulanarak hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlal edildiğini savundu.

Hakkında kesinleşmiş bir yargı hükmü olmayan ancak çok sayıda soruşturması bulunan Demirtaş için en son 17 Mart 2013'teki Nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada "terörü ve şiddeti övdüğü" öne sürülerek, "terör örgütü propagandası" suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Demirtaş, miting konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda, gazetelerde hükümet yetkileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı kullanmam bile mümkün değilken, her türlü karalamayı yaparak siyasi tezgahlarını sürdürüyorlar. Bugün artık ülkenin tamamı, yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır."

Kaynak: Reuters