Demirtaş'a Soylu'ya hakaret davasında beraat

17 Ocak 2018

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 7 Haziran 2015'teki genel seçimde partisinin barajın altında kalması için "AK Parti'nin hile timi oluşturduğuna, başında o dönemde AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bulunduğuna" ilişkin iddialarıyla Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraatına karar verildi.

Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu Demirtaş ile müdahil Soylu'nun ve sanığın avukatları katıldı.

Bazı HDP'lilerin de izlediği duruşmada Demirtaş, savunmasına geçmeden önce usule yönelik itirazlarda bulundu.

"Dokunulmazlığım devam ediyor"

Dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'nin karar almadığını, bu sebeple dokunulmazlığının devam ettiğini savunan Demirtaş, "Milletvekilinin dokunulmazlığı yok sayılarak yargılama yapılamaz." dedi.

Davanın politik olduğunu öne süren Demirtaş, yaptığı her konuşmanın suç sayıldığını, partisinin sistematik biçimde yok edilmek istendiğini söyledi.

Demirtaş, dokunulmazlığının devam edip etmediğinin ve suçlama konusu konuşmanın benzerini yasama faaliyetleri kapsamında söyleyip söylemediğinin TBMM'den sorulmasını istedi.

Demirtaş ayrıca, Anayasa'nın, dokunulmazlıkların kaldırılmasını düzenleyen geçici maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulmasını talep etti.

Hakim Muhittin Metin Kaya, bu talepleri reddetti.