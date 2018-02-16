Demirtaş'ın tutukluluğuna devam kararı

16 Şubat 2018

Selahattin Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen davanın üçüncü gününde, iddianameye yönelik esas hakkındaki savunmasını tamamladı.

Demirtaş, dosyadaki ek klasörleri inceleyemediği için mahkemeden bu dosyaları inceledikten sonra savunma yapmak için ek süre istedi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Daha sonra mütalaa için söz verilen duruşma savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve sanığa isnat edilen suçlardan bazılarının katalog suçlardan bulunması gerekçesiyle tutukluluğun devamına hükmedilmesini talep etti.

Deniz Yücel mesajı

Savcının mütalaasından sonra savunma için Demirtaş ve avukatlarına söz verildi. Demirtaş, mütalaaya yönelik avukatlarının savunma yapacağını belirterek, "Deniz Yücel serbest bırakılmış hayırlı olsun" dedi.

Avukatların taleplerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Nisan 2018'e erteledi.

Kaynak: DHA