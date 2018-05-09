Demiryolu hatları belirlendi
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verecek demiryolu hatları belirlendi.
Bakanlar Kurulu kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek yüksek hızlı tren (YHT), ana ve bölgesel demiryolu hatlarını belirledi.
Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
YHT hatları Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Pendik, Konya-Pendik olarak belirlenirken, ana hatlar ise şöyle:
"17 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma), 4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya), 6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma), Çukurova Mavi (Ankara-Adana), Doğu Ekspresi (Ankara-Kars), Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir), Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana), Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana), Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan), İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara), Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir), Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir), Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir), Toros Ekspresi (Konya-Adana), Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)."
Bölgesel hatlar da şöyle listelendi:
"Adana-Mersin, Adapazarı-Haydarpaşa, Afyon-Eskişehir, Amasya-Hacıbayram, Amasya-Havza, Basmane-Alaşehir, Basmane-Denizli, Basmane-Nazilli, Basmane-Ödemiş, Basmane-Söke, Basmane-Tire, Basmane-Uşak, Çatal-Tire, Denizli-Söke, Divriği-Erzincan, Diyarbakır-Batman, Elazığ-Malatya, Elazığ-Tatvan, Eskişehir-Kütahya, Eskişehir-Tavşanlı, Gaziantep-Nusaybin, Islahiye-Mersin, İskenderun-Mersin, İzmir-lsparta, Kapıkule-Sirkeci, Kars-Akyaka, Konya-Karaman, Kütahya-Balıkesir, Manisa-Alaşehir, Mersin-Gaziantep, Nazilli-Söke, Samsun-Amasya, Samsun-Sivas, Sincan-Polatlı, Sivas-Divriği, Uzunköprü-Sirkeci, Zonguldak-Çaycuma, Zonguldak-Gökçebey, Zonguldak-Karabük."
Kaynak: AA