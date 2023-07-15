"Demokrasimizden aldığımız güçle geleceğimize daha güvenle bakıyoruz"

Bundan 7 yıl önce, ülkemizin aydınlık geleceğini karartmak isteyen ve milletimizin iradesine göz diken kirli zihinlerin planladığı hain bir darbe girişimi yaşadık. Ancak bir kez daha gördük ki; devletimizin kudreti ve milletimizin dünyaya örnek olan cansiperane mücadelesi ile darbeci zihniyet millet iradesine mağlup oldu. O kara gecede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milletimizin tek vücut halinde egemenliğine kayıtsız, şartsız sahip çıktığına bir kez daha tanıklık ettik. Türkiye’nin yarınlarına, milletimizin iradesine ve geleceğimize kimsenin ket vuramayacağını bir kez daha gösterdik.

Türk iş dünyasının kuzey yıldızı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, biz de milletimizden ve demokrasimizden aldığımız güçle, Türkiye’nin geleceğine daha güvenle bakıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını geride bırakmaya hazırlanırken, ülkemizin gelecek yüzyılında daha güçlü bir dönemin kapılarını aralamak üzere iş dünyamızla yeni hedeflere odaklanmak önceliğimiz.

İstikrarlı ve dengeli büyüme ortak hedefimiz

Başta ihracat olmak üzere yatırım, üretim, istihdam oluşturarak istikrarlı ve dengeli büyüme ile daha adil bir gelir dağılımı ortak hedefimiz. İş dünyası olarak temel beklentimiz ise makul bir süreçte öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı. DEİK olarak 152 iş konseyimiz ile küresel ticaretten aldığımız payı daha fazla artırmak ve uluslararası yatırımlar nezdinde ülkemizin daha iyi bir cazibe merkezi haline gelmesi için çalışırken; dünyanın dört bir yanındaki Türk diaspora temsilcilerimiz ile ülkemizin pozitif algısını artırmaya devam etmek ana misyonumuz.