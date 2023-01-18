Demokrat Parti'den Erdoğan'a 14 Mayıs yanıtı: "Biz aynı yerdeyiz, bekleriz!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada seçim tarihi için 14 Mayıs 1950 tarihinde düzenlenen, Demokrat Parti'nin (DP) zaferle çıktığı seçimleri hatırlatarak seçim 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret etti.

Cumhuriyet tarihinin birden fazla partinin katıldığı ikinci milletvekilliği genel seçiminin gerçekleştirildiği tarihte "açık oy, gizli tasnif" tartışmaları yaşanmış ve Erdoğan'ın sık sık halefi olduğunu iddia ettiği Celal Bayar'ın partisi DP yüzde birinci parti çıkmıştı. Bayar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Adnan Menderes partinin genel başkanı olmuştu.

"Buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz"



DP'nin bugünkü genel başkanı ve "Altılı Masa"nın liderlerinden Gültekin Uysal, Erdoğan'ın hatırlatmasına yanıt verdi.

Uysal, "Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz!!! Yerli ve milli Şef’e karşı #YeterSözMilletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır!" ifadelerini sosyal medya hesabından paylaştı.