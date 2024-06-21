Denetime yakalanan 881 göçmen sınır dışı ediliyor
Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı'ndaki kontrollerde düzensiz göçmen olduğu belirlenen 881 kişinin sınır dışı işleminin başlatıldığını bildirdi.
AA
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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadelenin, Kurban Bayramı süresince de kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 mobil göç noktası aracının çalışmalara destek verdiği ifade edilen paylaşımda, "21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı, 881 düzensiz göçmen tespit edildi. Sınır dışı işlemleri başlatıldı" ifadelerine yer verildi.