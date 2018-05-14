Deniz Aslanı - 2018 tatbikatı başlıyor

14 Mayıs 2018

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Midilli Adası ve Sakız Adası arasındaki Ege Denizi Türk Arma Kurtarma Bölgesi’nde TCSG Güven gemisinde icra edilecek.



Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Midilli Adası ve Sakız Adası arasındaki Ege Denizi Türk Arma Kurtarma Bölgesi’nde TCSG Güven gemisinde icra ediliyor. Tatbikat, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı unsurlarının müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermek amacıyla yapılıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçuşlar Düzenleme Genel Müdürlüğü-Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Dz.AAKKM) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi arasındaki koordinasyonu ve Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye’nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi dahilindeki uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmek ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek ise tatbikatın hedefleri olarak belirtildi.

İki senaryo var

Tatbikat, iki senaryo şeklinde icra edilecek. Birinci senaryo kapsamında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi’nin uluslararası sularında, içerisinde göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınması ve geminin su aldığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyeti yapılacak. İkinci senaryo kapsamında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi’nin uluslararası sularında, bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek ve yolcu motorundaki yangın söndürülecek. Deniz Aslanı-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir arama uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan iki sahil güvenlik arama kurtarma korveti, sekiz sahil güvenlik botu, dört sahil güvenlik helikopteri, iki sahil güvenlik uçağı kullanılacak. Ayrıca bir Dalış Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi ile Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi görev alırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvelik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da bir sahil güvenlik botu kullanılacak.

Kaynak: İHA