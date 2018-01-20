Deniz Baykal'ın sağlığı iyiye gidiyor

20 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak ve tedavisi süren Deniz Baykal'ı ziyaret etmek üzere Almanya'ya gitti.

İki günlük ziyaret kapsamında Türk Hava Yolları'na ait tarifeli seferle Köln'e giden Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyeti, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bazı partililer uğurladı.

Almanya'ya giden heyette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, hareketten önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Nazım Hikmet'in Doğum Gününü Kutluyoruz" isimli anma etkinliğinin yanı sıra "Göçün 56. Yılı" kapsamındaki bazı programlara katılacaklarını söyledi.

Bingöl, 1962'den itibaren Almanya'ya giden vatandaşların olduğunu anımsatarak, "Dönüp baktığımızda bu süre içinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, çalışan olmanın yanı sıra oradaki hayatın her alanında çok etkin noktadalar. Sanatçılarımız var, spor adamlarımız var, akademisyenlerimiz var, iş adamlarımız var. Büyük esnaf vatandaşlarımız var. Artık sadece çalışanlarımızın olduğu bir yurt dışı göçmen sorunu yok." diye konuştu.

Kronikleşmiş bazı göçmen sorunlarının da olduğunu belirten Bingöl, etkinlikte Almanya'ya göçün 56. yılına ilişkin bir belgeselinin de ilk kez gösterileceğini kaydetti.

Bingöl, yarın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı, Münih'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aldığımız bilgiler Sayın Genel Başkanımızın sağlığının her geçen gün daha da ileri gittiği noktasında. Biz de gidip Sayın Genel Başkanımızı ziyaret edeceğiz. Tabii ki biz sadece ziyaret etmekle kalmayacağız. Almanya'ya gittiğimizi duyan partili, partisiz yüzlerce vatandaşımızın selamlarını götüreceğiz. Sağlık dileklerini ve sevgilerini götüreceğiz. Bizim için çok anlamlı iki günlük bir program gerçekleştiriyoruz. Yarın akşam da Türkiye'ye dönüyoruz."

Kaynak: AA