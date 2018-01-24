Deniz ulaşımında iptaller var
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde bazı İDO ve BUDO seferleri yapılamadı.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri yapılamadı.
Bu arada saat 08.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Armutluk-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi de iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemedi.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattında saat 07.30'da başlaması planlanan sefer ile 09.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.
Kaynak: AA