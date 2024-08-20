Denizi kirletenlere 464 bin 585 lira idari para cezası
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında sualtı incelemesi yapıldı. İnceleme sonucunda, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira para cezası uygulandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Antalya Belediyesi'ne deniz kirletme suçuna dair detaylar, yapılan inceleme sonuçlarında ortaya çıktı.
Kaçak bağlantılar kesildi
Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili yapılan incelemelerde hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı gün Damlataş Plajı Mevkisi'nde yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında da benzer görüntüler kaydedildi.
Bakanlığa gelen ihbarın ardından Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri, bölgeye sevk edildi. Tesisin, standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı belirlendi ve akış durduruldu. Damlataş Plajı Mevkisi'ndeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edildi ve bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Deniz suyu değerleri normale döndü
Söz konusu kirlilik sebebiyle Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira idari para cezası uyguladı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, Bakanlık ekiplerince denizden yeniden alınan numuneler analiz edildi ve deniz suyu değerlerinin normale döndüğü tespit edildi.